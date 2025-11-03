  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Один долбоящер написал – или я, или Кузнецов. Это глупость. Евгений в очень плохой форме. Когда ждешь 80%, а получаешь 50% – это тяжело для тренера». Разин про форварда
15

«Один долбоящер написал – или я, или Кузнецов. Это глупость. Евгений в очень плохой форме. Когда ждешь 80%, а получаешь 50% – это тяжело для тренера». Разин про форварда

Андрей Разин: Кузнецов находится в очень плохой физической форме.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал ситуацию с Евгением Кузнецовым, который пропустил матч Фонбет чемпионата КХЛ против Шанхая (6:1).

«Сразу хочу сказать, что конфликта нет. Есть рабочие моменты.

Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Один долбоящер написал, что я сказал – или я, или Кузнецов. Это вообще глупость. Я такого никогда не скажу и не буду. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам.

Моя задача – достать любыми способами. Иногда это бывает жестко, но моя задача – достать из него максимум.

В Казани с ним были рабочие моменты. Я его не выгонял. Чтобы ему не сидеть третий период, он переоделся. Все, точка, конфликта не было.

Евгений Кузнецов на данный момент очень слаб в функциональном состоянии. Если взять хоккеиста, скажем, в 100-процентной градации, например, Макдэвид, то он – 100 процентов от идеального хоккеиста.

Кузнецов в лучшие годы – 95 процентов от Макдэвида. Дацюк – это 100 процентов. Сейчас Кузнецов способен играть на, может быть, 80 процентов.

Когда ты ждешь от него 80 процентов, а получаешь 50 процентов – это тяжело для тренера. Лучше, когда ждешь 40 процентов от Макдэвида, а получаешь 50 – такому хоккеиста дорога.

На данный момент Кузнецов находится в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, кучу проигранных единоборств.

Да, он обладает хорошим катанием и показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость, выносливость – основное слово, оставляет желать лучшего. В таких матчах, как с «Авангардом» и «Ак Барсом», игры плей-офф, игры от ножа, Евгений выпадает.

Чтобы его собрать хотя бы на 75 процентов, мы его оставляем здесь – он будет работать с тренером по катанию, тренером по физподготовке. Лететь [на Дальний Восток] очень долго, а Женя – шутник и балагур, а надо спать в самолете, поэтому мы его оставляем здесь, чтобы ребята поспали подольше. Точка, – сказал Андрей Разин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница «Металлурга» в «ВКонтакте»
logoАндрей Разин
logoЕвгений Кузнецов
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
44 минуты назад
Якупов переподписал контракт с «Авангардом» на 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн (Артур Хайруллин)
58 минут назад
КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» принимает «Нефтехимик», ЦСКА в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 14:26Live
«Кузнецов говорил: «Я подаю на расторжение, моей ноги здесь не будет». Разин при команде регулярно отсылает к проблемам Евгения». Журналист Ерыкалов о ситуации форварда в «Металлурге»
сегодня, 14:15
Форвард «Металлурга» Канцеров забил 14-й гол в сезоне и лидирует в гонке снайперов КХЛ. Проспект «Чикаго» набрал 22 очка в 22 матчах чемпионата
сегодня, 14:05Видео
У «Шанхая» 6 поражений в 7 матчах, сегодня – 1:6 от «Металлурга». Команда Галлана идет 6-й на Западе, команда Разина – лидер Востока
сегодня, 13:50
«Торонто» больше не элитная команда – они гораздо медленнее и менее талантливы, чем с Марнером». Журналист Ларкин о команде Беруби
сегодня, 13:35
Якупов сократил зарплату с 35 до 7,5 млн рублей в «Авангарде» в этом сезоне ради перехода Костина («СЭ»)
сегодня, 13:15
Галлан рядом с открытой калиткой высказывал недовольство арбитрам после 4-го гола «Металлурга». «Шанхай» получил 8 минут штрафа в 1-м периоде
сегодня, 12:20Видео
Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Голкипер выиграл 1 из 10 матчей в сезоне КХЛ, пропуская в среднем 3,83 шайбы
сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 14:00Тесты и игры
Вячеслав Быков: «Решение играть за «Сочи» – возможность перезагрузить карьеру для Самсонова. КХЛ находится на высоком уровне»
сегодня, 13:05
Константин Волков подписал пробный контракт с «Сибирью». Вратарь играл за «Куньлунь» и «Ладу» в прошлом сезоне
сегодня, 12:50
Генменеджер «Сибири»: «Не думаю, что мы увидим Доминге в КХЛ в этом сезоне. Его возвращение в случае решения семейных вопросов маловероятно»
сегодня, 12:35
«Металлург» забил 4 гола и нанес 19 бросков в створ в 1-м периоде матча с «Шанхаем»
сегодня, 12:10
Танев выписан из больницы после столкновения с Мичковым. Защитник «Торонто» помещен в список травмированных
сегодня, 11:55
Андрей Гаврилов: «СКА было бы совсем тяжело, если бы не Плешков. С ним они хоть какие-то очки набирают. Без него результата нет»
сегодня, 11:15
Агент Костина: «Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему»
сегодня, 10:55
Костин, Ожиганов, Радулов – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федосеев – лучший новичок
сегодня, 09:30
Юров о контракте Капризова: «Вознаграждение за труд и работу с самого детства. Кирилл хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу»
сегодня, 09:10