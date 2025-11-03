«Один долбоящер написал – или я, или Кузнецов. Это глупость. Евгений в очень плохой форме. Когда ждешь 80%, а получаешь 50% – это тяжело для тренера». Разин про форварда

Андрей Разин: Кузнецов находится в очень плохой физической форме.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин прокомментировал ситуацию с Евгением Кузнецовым , который пропустил матч Фонбет чемпионата КХЛ против Шанхая (6:1).

«Сразу хочу сказать, что конфликта нет. Есть рабочие моменты.

Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Один долбоящер написал, что я сказал – или я, или Кузнецов. Это вообще глупость. Я такого никогда не скажу и не буду. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам.

Моя задача – достать любыми способами. Иногда это бывает жестко, но моя задача – достать из него максимум.

В Казани с ним были рабочие моменты. Я его не выгонял. Чтобы ему не сидеть третий период, он переоделся. Все, точка, конфликта не было.

Евгений Кузнецов на данный момент очень слаб в функциональном состоянии. Если взять хоккеиста, скажем, в 100-процентной градации, например, Макдэвид, то он – 100 процентов от идеального хоккеиста.

Кузнецов в лучшие годы – 95 процентов от Макдэвида. Дацюк – это 100 процентов. Сейчас Кузнецов способен играть на, может быть, 80 процентов.

Когда ты ждешь от него 80 процентов, а получаешь 50 процентов – это тяжело для тренера. Лучше, когда ждешь 40 процентов от Макдэвида, а получаешь 50 – такому хоккеиста дорога.

На данный момент Кузнецов находится в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, кучу проигранных единоборств.

Да, он обладает хорошим катанием и показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость, выносливость – основное слово, оставляет желать лучшего. В таких матчах, как с «Авангардом» и «Ак Барсом», игры плей-офф, игры от ножа, Евгений выпадает.

Чтобы его собрать хотя бы на 75 процентов, мы его оставляем здесь – он будет работать с тренером по катанию, тренером по физподготовке. Лететь [на Дальний Восток] очень долго, а Женя – шутник и балагур, а надо спать в самолете, поэтому мы его оставляем здесь, чтобы ребята поспали подольше. Точка, – сказал Андрей Разин .