Бабаев о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Решение Разина, он формирует состав. С Евгением все нормально, травм нет»

Шуми Бабаев: у Кузнецова нет травм, состав «Металлурга» формирует Разин.

Агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев высказался о том, что форвард был выведен из состава «Металлурга» и пропустил матч против «Шанхая» (6:1).

«С Евгением все нормально. У него никакой травмы нет, это тренерское решение. Может быть, физически не до конца готов Кузнецов.

Не знаю, какое у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина видение. Он формирует состав, а не мы», – сказал Шуми Бабаев.

