  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Решение Разина, он формирует состав. С Евгением все нормально, травм нет»
2

Бабаев о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Решение Разина, он формирует состав. С Евгением все нормально, травм нет»

Шуми Бабаев: у Кузнецова нет травм, состав «Металлурга» формирует Разин.

Агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев высказался о том, что форвард был выведен из состава «Металлурга» и пропустил матч против «Шанхая» (6:1). 

«С Евгением все нормально. У него никакой травмы нет, это тренерское решение. Может быть, физически не до конца готов Кузнецов.

Не знаю, какое у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина видение. Он формирует состав, а не мы», – сказал Шуми Бабаев.

Разин убрал Кузнецова из состава «Металлурга». А нужен ли он вообще?

«Один долбоящер написал – или я, или Кузнецов. Это глупость. Евгений в очень плохой форме. Когда ждешь 80%, а получаешь 50% – это тяжело для тренера». Разин про форварда

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Кузнецов
logoАндрей Разин
logoШуми Бабаев
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин убрал Кузнецова из состава «Металлурга». А нужен ли он вообще?
39 минут назад
Разин про Самсонова: «Ему лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали вдвоем. Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я перетренировал»
сегодня, 16:27
Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически к атакующей модели «Металлурга». У него примерно очко за игру, это его уровень»
сегодня, 15:59
Главные новости
Юров о дебютном голе в НХЛ: «Агент спросил: «Шестеркину забьешь?» Я сказал, забью. За свои слова отвечаю, получилось»
1 минуту назад
Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»
14 минут назад
КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» уступил «Нефтехимику», ЦСКА в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 16:51Live
НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
34 минуты назад
Белозеров впервые сделал хет-трик в КХЛ – против «Барыса». У форварда «Нефтехимика» 10+9 в 23 матчах
50 минут назад
Терещенко про 9-е место СКА на Западе: «Не проваливает старт сезона, но играет не на уровне. С таким подбором игроков хотелось бы большего»
54 минуты назад
Генменеджер «Авангарда» про 25 млн рублей у Костина: «Где еще он получит столько? Он ждал варианта из НХЛ. Буше высказал заинтересованность, Клим согласился»
сегодня, 16:42
Разин про Самсонова: «Ему лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали вдвоем. Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я перетренировал»
сегодня, 16:27
Андрей Николишин: «Самсонов – #########. У него проблемы с дисциплиной, это его репутация. В НХЛ он никому не нужен, в КХЛ многие не захотели сотрудничать»
сегодня, 15:40
Галлан про 1:6: «Шанхай» уступил во всем, «Металлург» был сильно лучше. Наши лидеры не очень хорошо себя показали против топ-команды»
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»
37 минут назад
Сучков про иностранных вратарей в КХЛ: «Прогресса нет ни у кого. Мартин в ЦСКА поплыл психологически, Дриджеру в «Тракторе» дают больше времени, надеются на результат к зиме-весне»
сегодня, 16:14
Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически к атакующей модели «Металлурга». У него примерно очко за игру, это его уровень»
сегодня, 15:59
«Сибирь» вела переговоры с Самоновым до его обмена в ЦСКА из «Салавата»: «Выбор пал не в нашу пользу»
сегодня, 15:46
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 14:00Тесты и игры
У «Шанхая» 6 поражений в 7 матчах, сегодня – 1:6 от «Металлурга». Команда Галлана идет 6-й на Западе, команда Разина – лидер Востока
сегодня, 13:50
Вячеслав Быков: «Решение играть за «Сочи» – возможность перезагрузить карьеру для Самсонова. КХЛ находится на высоком уровне»
сегодня, 13:05
Константин Волков подписал пробный контракт с «Сибирью». Вратарь играл за «Куньлунь» и «Ладу» в прошлом сезоне
сегодня, 12:50
Генменеджер «Сибири»: «Не думаю, что мы увидим Доминге в КХЛ в этом сезоне. Его возвращение в случае решения семейных вопросов маловероятно»
сегодня, 12:35
«Металлург» забил 4 гола и нанес 19 бросков в створ в 1-м периоде матча с «Шанхаем»
сегодня, 12:10