Бабаев о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Решение Разина, он формирует состав. С Евгением все нормально, травм нет»
Шуми Бабаев: у Кузнецова нет травм, состав «Металлурга» формирует Разин.
Агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев высказался о том, что форвард был выведен из состава «Металлурга» и пропустил матч против «Шанхая» (6:1).
«С Евгением все нормально. У него никакой травмы нет, это тренерское решение. Может быть, физически не до конца готов Кузнецов.
Не знаю, какое у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина видение. Он формирует состав, а не мы», – сказал Шуми Бабаев.
Разин убрал Кузнецова из состава «Металлурга». А нужен ли он вообще?
«Один долбоящер написал – или я, или Кузнецов. Это глупость. Евгений в очень плохой форме. Когда ждешь 80%, а получаешь 50% – это тяжело для тренера». Разин про форварда
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости