Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»

Михаил Дегтярев: некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки.

Михаил Дегтярев высказался насчет зарплат легионеров в Мир РПЛ .

«Когда клубам становится выгоднее покупать готовых иностранных игроков, чем растить собственных, снижается эффективность национальной системы отбора и подготовки футболистов.

Когда в топе зарплатного рейтинга 9 из 10 – иностранцы, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию – чем они хуже тех, кого привезли из-за границы?

Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов, чемпионата и Кубка России формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола», – сказал министр спорта РФ.

Ранее Дегтярев сообщил, что с 2028 года в клубах РПЛ будет максимум по 10 иностранцев в заявке и по 5 – на поле. Сейчас лимит на легионеров работает по схеме «13-8».