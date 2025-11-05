  • Спортс
  • Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»
Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»

Михаил Дегтярев: некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки.

Михаил Дегтярев высказался насчет зарплат легионеров в Мир РПЛ

«Когда клубам становится выгоднее покупать готовых иностранных игроков, чем растить собственных, снижается эффективность национальной системы отбора и подготовки футболистов.

Когда в топе зарплатного рейтинга 9 из 10 – иностранцы, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию – чем они хуже тех, кого привезли из-за границы?

Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов, чемпионата и Кубка России формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола», – сказал министр спорта РФ. 

Ранее Дегтярев сообщил, что с 2028 года в клубах РПЛ будет максимум по 10 иностранцев в заявке и по 5 – на поле. Сейчас лимит на легионеров работает по схеме «13-8».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
