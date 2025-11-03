Клим Костин вернулся в «Авангард», контракт – до конца сезона. Форвард выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году
Клим Костин перешел в «Авангард».
26-летний нападающий Клим Костин подписал соглашение с омским клубом до завершения этого сезона.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Сан-Хосе» и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 6» в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, Костин вернулся в «Авангард», с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
