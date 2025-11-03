«Уильямс» сменит логотип и полное название в 2026 году
Команда «Уильямс» анонсировала смену официального названия и логотипа в следующем сезоне.
Британский коллектив, выступающий как Atlassian Williams Racing, поменяет наименование на Atlassian Williams F1 Team.
Новый логотип отсылает к оригинальной эмблеме команды Фрэнка Уильямса 1977 года.
Нынешний логотип:
Лого с 2026 года:
Фото: сайт команды «Уильямс»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
