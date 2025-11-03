  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой». Плющенко о выступлении сына в шоу
79

«У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой». Плющенко о выступлении сына в шоу

Евгений Плющенко рассказал, что его сын катался в шоу с высокой температурой.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день фигурист выступил в шоу «Спящая красавица», исполнив роль короля. Его 12-летний сын Александр исполнил роль принца. 

После шоу сына Плющенко увезли в больницу.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали – все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя – приходилось кататься в таких ситуациях.

Сегодня мама Яна (Рудковская – Спортс’’) правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира – а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», – сказал Плющенко.

Александр Плющенко выигрывает турниры без соперников, но по правилам их нельзя проводить

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
мужское катание
logoАлександр Плющенко
logoсборная России
logoЯна Рудковская
ледовые шоу
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Плющенко о младшем сыне: «Арсений ежедневно тренируется, осваивает одинарные прыжки. Талант есть, я в его возрасте так не умел»
34 минуты назад
Евгений Плющенко: «Я счастливый человек, у меня все есть – блестящая семья, достаток, любовь публики, великолепные шоу. И большие цели впереди»
43 минуты назад
Алина Горбачева приступила к тренировкам на льду после травмы
сегодня, 16:24Видео
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
сегодня, 16:00
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
сегодня, 15:31
Таисия Щербинина: «Пока делаем ставку на чистые прокаты. Хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть»
сегодня, 15:04
Матвей Янченков: «Плохо откатали обе программы, с поддержками в произвольной и тодесом в короткой появились проблемы. Будем работать»
сегодня, 14:53
Бойкова об ошибке на четверном выбросе: «Это такой элемент, который не будет никогда сто из ста, поэтому ничего страшного»
сегодня, 14:29
Бойкова и Козловский с ошибкой исполнили четверной выброс на Гран-при России в Красноярске
сегодня, 14:17
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
сегодня, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
сегодня, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
сегодня, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео