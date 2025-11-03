«У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой». Плющенко о выступлении сына в шоу

Евгений Плющенко рассказал, что его сын катался в шоу с высокой температурой.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день фигурист выступил в шоу «Спящая красавица», исполнив роль короля. Его 12-летний сын Александр исполнил роль принца.

После шоу сына Плющенко увезли в больницу.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали – все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя – приходилось кататься в таких ситуациях.

Сегодня мама Яна (Рудковская – Спортс’’) правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира – а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», – сказал Плющенко.

