Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить россиянин: «Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, но только не русские. Это проблема наша. Совок остался совком»

Сергея Ташуева задевает то, что «Спартак» не назначает российских тренеров.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить российский специалист.

– Может, стоит «Спартаку» взять российского тренера?

– Не можно, а нужно! И мы готовы, все тренеры российские [готовы] работать в «Спартаке » без проблем! Недавно кричали: «Абаскаль ! Абаскаль!» И что? Как сказал Квеквескири : «Мы, колхозники, все равно вас обыграем». Но мы не колхозники, мы очень умные люди.

У нас страна очень умная. Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, кто угодно, но только не русские. Все фигня. Это проблема наша. Совок остался совком, – сказал Ташуев.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 14 туров.