Малкин против «Торонто»: 16-й ассист в сезоне, 8 бросков, 0 из 3 на точке и «минус 2» за 22:33. У него 19 очков в 14 играх
Евгений Малкин сделал 16-ю результативную передачу в сезоне в матче с «Торонто».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ассистировал при шайбе Бенжамина Киндела в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4).
В активе 39-летнего россиянина стало 19 (3+16) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Малкин (22:33, «минус 2») отметился 8 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1, результат на точке вбрасывания – 0 выигранных попыток из 3.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
