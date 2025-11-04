Малкин против «Торонто»: 16-й ассист в сезоне, 8 бросков, 0 из 3 на точке и «минус 2» за 22:33. У него 19 очков в 14 играх

Евгений Малкин сделал 16-ю результативную передачу в сезоне в матче с «Торонто».

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин ассистировал при шайбе Бенжамина Киндела в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (3:4).

В активе 39-летнего россиянина стало 19 (3+16) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Малкин (22:33, «минус 2») отметился 8 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1, результат на точке вбрасывания – 0 выигранных попыток из 3.