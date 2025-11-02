Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Полянский, Мельников, Ветлугин, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами

Угожаев, Ветлугин, Самсонов покажут произвольные программы на Гран-при России.

3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск

Мужчины, произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Тимофей Шелковников

2. Илья Строганов

3. Данил Федосимов

4. Матвей Ветлугин

5. Даниил Самсонов

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Дамир Черипка

8. Григорий Федоров

9. Александр Мельников

10. Михаил Полянский

11. Николай Угожаев

После короткой программы

1. Николай Угожаев – 88,88

2. Михаил Полянский – 86,09

3. Александр Мельников – 83,12

4. Григорий Федоров – 80,81

5. Дамир Черипка – 77,10

6. Андрей Мозалев – 75,77

7. Даниил Самсонов – 72,62

8. Матвей Ветлугин – 68,21

9. Данил Федосимов – 62,16

10. Илья Строганов – 59,48

11. Тимофей Шелковников – 54,28

