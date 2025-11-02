  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Полянский, Мельников, Ветлугин, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
1

Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Полянский, Мельников, Ветлугин, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами

Угожаев, Ветлугин, Самсонов покажут произвольные программы на Гран-при России.

3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Мужчины, произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Тимофей Шелковников

2. Илья Строганов

3. Данил Федосимов

4. Матвей Ветлугин

5. Даниил Самсонов

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Дамир Черипка

8. Григорий Федоров

9. Александр Мельников

10. Михаил Полянский

11. Николай Угожаев

После короткой программы

1. Николай Угожаев – 88,88

2. Михаил Полянский – 86,09

3. Александр Мельников – 83,12

4. Григорий Федоров – 80,81

5. Дамир Черипка – 77,10

6. Андрей Мозалев – 75,77

7. Даниил Самсонов – 72,62

8. Матвей Ветлугин – 68,21

9. Данил Федосимов – 62,16

10. Илья Строганов – 59,48

11. Тимофей Шелковников – 54,28

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoНиколай Угожаев
logoАндрей Мозалев
logoГригорий Федоров
logoДаниил Самсонов
logoМатвей Ветлугин
logoАлиса Двоеглазова
Илья Строганов
Данил Федосимов
Александр Мельников
logoСерия Гран-при России
Дамир Черипка
результаты
Тимофей Шелковников
logoсборная России
мужское катание
Красноярье
Михаил Полянский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Красноярье». Угожаев выиграл короткую программу, Полянский – 2-й, Мельников – 3-й, Федоров – 4-й
сегодня, 12:13
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 06:12
Мемориал Панина. Дикиджи победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
12 октября, 15:22
Главные новости
⚡ Гран-при Канады. Малинин победил с преимуществом в 76 баллов, Александр Селевко – 2-й, Миура – 3-й
4 минуты назад
Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Миронова и Устенко выступят с произвольными танцами
37 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Куликова, Ляшенко, Елисова, Пулина выйдут на лед с произвольными программами
50 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Щербинина и Петров, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы
сегодня, 16:24
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
сегодня, 15:17
Матвей Янченков: «Зрители увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка»
сегодня, 14:42
Муравьева выступит в новогоднем шоу Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»
сегодня, 14:29
Артем Петров: «Катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей. Не следим за соревнованиями до окончания вида»
сегодня, 14:15
Александра Бойкова: «Настрой прекрасный. Думаю, завтра будет четверной выброс, в планах он есть»
сегодня, 13:57
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
вчера, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
вчера, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
вчера, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25