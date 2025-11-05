Депутат Свищев о возможном допуске женской сборной России: «Это новая версия старого телефона. Раньше говорили про возвращение юношеских команд, но поднималась волна негодующих»

Дмитрий Свищев прокомментировал возможный допуск женской сборной России.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможном допуске женской сборной России к международным соревнованиям.

Сообщалось , что ФИФА и УЕФА изучают возможность допуска женской сборной России к отборочным матчам ЧМ-2027 под нейтральным флагом.

«Это новая версия старого телефона. Раньше мы слышали про возможное возращение детских и юношеских сборных, сейчас новая история про женскую сборную.

ФИФА и УЕФА неоднократно рассматривали возможное наше возвращение, но поднималась маленькая волна негодующих, которые категорически высказываются за наше возращение. Поэтому футбольные функционеры давали заднюю.

Неоднократно поднимался вопрос по нашему возвращению, но воз и ныне там. Поэтому с осторожным оптимизмом отношусь к данной новости», – сказал Свищев.