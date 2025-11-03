НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.
«Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» сыграет с «Ванкувером», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости