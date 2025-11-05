Отец Ямаля намекнул на свадьбу с 23-летней девушкой. Она младше Мунира на 16 лет
Отец Ламина Ямаля, вероятно, женится девушке младше него.
Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, опубликовал в соцсетях фото с молодой девушкой.
Описание к посту содержит два эмодзи – черное сердце и обручальное кольцо.
Как передает Marca, девушку зовут Кристина, ей 23 года, она на 16 лет младше Мунира.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
