Отец Ямаля намекнул на свадьбу с 23-летней девушкой. Она младше Мунира на 16 лет

Отец Ламина Ямаля, вероятно, женится девушке младше него.

Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля , опубликовал в соцсетях фото с молодой девушкой.

Описание к посту содержит два эмодзи – черное сердце и обручальное кольцо.

Как передает Marca, девушку зовут Кристина, ей 23 года, она на 16 лет младше Мунира.

Фото: instagram.com/hustle_hard_304