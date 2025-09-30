Шалимов уволен из «Факела», Медведев в полуфинале турнира в Пекине, СКА проиграл «Торпедо», ФИФА хочет запретить добивания пенальти, у Хэмилтона умер пес и другие новости

1. Игорь Шалимов уволен из «Факела» на фоне 3 матчей без побед в Первой лиге, клуб подтвердил . Сообщается, что Сергей Ташуев станет новым главным тренером команды.

2. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв третью ракетку мира Александра Зверева – 6:3, 6:3.

3. КХЛ. СКА проиграл «Торпедо», «Локомотив» потерпел поражение от «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Автомобилисту».

4. ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина поддерживает нововведение.

5. Марко Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение, пишет Metaratings.

6. Жоан Лапорта обвинил Бартомеу и экс-директоров «Барсы» в финансовых махинациях при трансферах Малкома и Гризманна. Ущерб оценен в 30 млн евро.

7. Букмекеров обяжут удерживать налог с каждого выигрыша россиян. Законопроект внесен в Госдуму.

8. УЕФА готов исключить Израиль только из турниров под своей эгидой . Отстранение коснется ЛЕ и Лиги наций, но не отбора на ЧМ, сообщает The Guardian.

Кроме того, баскетбольная Евролига отметила, что не исключает отстранение израильских клубов.

9. «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании , «Барселона» – с «Атлетиком». Турнир снова пройдет в Саудовской Аравии в январе.

10. Нападающий Рихард Паник подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

11. Игроков «Реала» накормили баурсаками после прибытия в Казахстан. Музыканты исполнили гимн Лиги чемпионов на народных инструментах.

12. Рика Кихира перешла в танцы на льду . Японская фигуристка не выступала с сезона-2022/23 из-за травмы.

13. Правительство России направит более 3,546 млрд рублей на финансирование массового спорта в стране в 2028 году.

14. «Зенит» – фаворит чемпионской гонки в РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й.

15. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско : «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни».

16. В Москве создана мусульманская футбольная лига . Участники любительских матчей должны соблюдать дресс-код, мат запрещен. Проект поддержали игроки РПЛ, в лиге будет 14 команд.

Цитаты дня.

Яковлев о том, что футболисты тупые: «Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру . Почему именно они? Потому что у них большие финансовые возможности?»

Уэйн Руни: «Мы все ждем, когда «МЮ» развалится – у клуба исчезла культура . Владельцы должны дать сообщение, куда движется команда. Не вижу ничего, что вселило бы уверенность»

Мама Костылевой: «Такая форма у Ленки в марте была – хоть на Олимпиаду вместо Петросян всех рвать и три квоты вернуть »

Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев – это русский Моуринью , даже круче, может. Он хочет побеждать всегда, неважно против кого мы играем»

«Fan ID принципиально не делал. Для чего эта справка нужна? Дальше что придумают – чтобы на улицу выйти какой-то ID?!» Экс-вратарь «Краснодара» Синицын не ходит на футбол

«Судейка поддушивал . При красной Андраде был офсайд у ЦСКА, но ВАР не смотрит вторые желтые. За 10 туров первое такое судейство». Петров из «Балтики» о матче РПЛ