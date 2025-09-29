«Факел» подтвердил отставку Шалимова. Клуб и тренер расстались по согласию сторон

Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Факела».

Клуб из Воронежа и специалист расстались по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Факела».

На данный момент клуб не побеждает в трех играх подряд в чемпионате – поражение и две ничьих.

«Факел » занимает третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги , набрав 24 очка в 12 играх. Лидером турнира является «Спартак» из Костромы, имеющий в активе 26 баллов в 11 матчах.

Игорь Шалимов возглавлял «Факел» с апреля 2025 года.