«Факел» подтвердил отставку Шалимова. Клуб и тренер расстались по согласию сторон
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Факела».
Клуб из Воронежа и специалист расстались по обоюдному согласию сторон.
«Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Факела».
На данный момент клуб не побеждает в трех играх подряд в чемпионате – поражение и две ничьих.
«Факел» занимает третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх. Лидером турнира является «Спартак» из Костромы, имеющий в активе 26 баллов в 11 матчах.
Игорь Шалимов возглавлял «Факел» с апреля 2025 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Факела»
