Букмекеров обяжут удерживать налог с каждого выигрыша россиян. Законопроект внесен в Госдуму

Все выигрыши россиян в букмекерских компаниях будут облагаться налогом.

На данный момент букмекеры удерживают налог в размере 13% только с выигрышей от 15 тысяч рублей. При выигрышах от 4 до 15 тысяч рублей игрок должен уплатить налог самостоятельно. Выигрыши до 4 тысяч рублей не облагаются налогом.

29 сентября Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому букмекеры будут обязаны удерживать налог с каждого выигрыша россиян.

«Налоговые агенты будут обязаны исчислять налог на доходы по каждой сумме вне зависимости от размера выигрыша, полученного участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе.

Ранее гражданин должен был самостоятельно уплачивать НДФЛ по выигрышам, не превышающим 15 тысяч рублей. Теперь такая обязанность возлагается на букмекерскую контору как налогового агента при любой сумме выигрыша», – сообщили в Минфине.

Ранее Правительство одобрило законопроект Минфина о налоговой реформе для букмекеров: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Минфина
