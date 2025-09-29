Игроков «Реала» накормили баурсаками после прибытия в Казахстан. Музыканты исполнили гимн ЛЧ на народных инструментах
Игроков «Реала» тепло встретили в Казахстане.
Мадридский клуб прибыл в Алматы для участия в матче с «Кайратом», который пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени. У выхода из вип-терминала аэропорта игроков и тренеров «Реала» угостили баурсаками (традиционная выпечка тюркских народов – Спортс’‘). Также музыканты исполнили гимн Лиги чемпионов на традиционных казахских музыкальных инструментах.
После этого представители испанской команды сели в автобус и направились к отелю.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: www.inform.kz
