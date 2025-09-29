Паник подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона

Рихард Паник подписал новый контракт с «Локомотивом».

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Рихард Паник вернулся в «Локомотив». Со словацким легионером подписано новое соглашение до конца сезона. В прошлом году Рихард также присоединился к команде по ходу регулярки – укрепил бригаду большинства, заработал 16 (7+9) очков за 44 матча, внес ощутимый вклад в историческую победу «Локомотива».

Желаем нападающему новых успехов в составе «Локомотива», – говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/25 Паник набрал 12 (6+6) очков за 29 матчей регулярного чемпионата в составе «Локомотива ». В плей-офф нападающий отметился 4 (1+3) очками за 15 игр.