Яковлев о том, что футболисты тупые: «Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру. Почему именно они? Потому что у них большие финансовые возможности?»
Павел Яковлев оценил стереотип относительно интеллекта футболистов.
– Согласны со стереотипом, что футболисты тупые?
– Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру, как футбол. Если так рассуждать, то половина людей во всем мире тупые.
Почему именно футболисты тупые? Потому что у них большие финансовые возможности?
Они также развиваются помимо футбола, потому что век игровой карьеры не долгий, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
