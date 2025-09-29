Яковлев о том, что футболисты тупые: «Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру. Почему именно они? Потому что у них большие финансовые возможности?»

Павел Яковлев оценил стереотип относительно интеллекта футболистов.

– Согласны со стереотипом, что футболисты тупые?

– Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру, как футбол. Если так рассуждать, то половина людей во всем мире тупые.

Почему именно футболисты тупые? Потому что у них большие финансовые возможности?

Они также развиваются помимо футбола, потому что век игровой карьеры не долгий, – сказал бывший полузащитник «Спартака » Павел Яковлев.