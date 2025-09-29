  • Спортс
  В Москве создана мусульманская футбольная лига. Участники любительских матчей должны соблюдать дресс-код, мат запрещен. Проект поддержали игроки РПЛ, в лиге будет 14 команд
29

В Москве создана мусульманская футбольная лига. Участники любительских матчей должны соблюдать дресс-код, мат запрещен. Проект поддержали игроки РПЛ, в лиге будет 14 команд

В Москве появилась мусульманская футбольная лига.

«В Москве создана футбольная лига UMMA LEAGUE для того, чтобы объединить разрозненные команды и турниры духовных управлений мусульман под единый формат религиозного проекта, создав тем самым мусульманскую футбольную лигу столицы.

Важно, чтобы все участники соблюдали правила лиги, например, по соблюдению дресс-кода, когда нельзя показывать аурат (части тела, запрещенные показывать другим людям, например, оголенный торс – Спортс’‘). Мат тоже под запретом – за это игрок получает предупреждение или дисквалификацию на несколько игр», – рассказал руководитель лиги Ринат Каюмов.

Каюмов уточнил, что сейчас идет официальная регистрация организации, в которую входят 14 команд. Помимо мусульман, в лиге участвуют и представители других конфессий. В проекте участвуют только любители, профессиональные футболисты к играм не допускаются, но могут принять участие как гости в качестве консультантов или тренеров.

Руководитель лиги также сообщил, что создание проекта поддержали профессиональные футболисты из команд Мир РПЛ, исповедующие ислам.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
