Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев – это русский Моуринью, даже круче, может. Он хочет побеждать всегда, неважно против кого мы играем»
Форвард «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил Андрея Талалаева с Жозе Моуринью.
«Талалаев – очень эмоциональный тренер. Думаю, всем видна страсть, с которой он отдается футболу. Я очень рад, что у меня есть возможность поработать с таким тренером. Он по своей натуре победитель. Он хочет побеждать всегда, в каждом матче. И неважно против кого мы играем.
Я бы сказал, что Талалаев – это русский Моуринью. Может, даже круче. Я правда так считаю», – сказал Оффор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
