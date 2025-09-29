Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев – это русский Моуринью, даже круче, может. Он хочет побеждать всегда, неважно против кого мы играем»

Форвард «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил Андрея Талалаева с Жозе Моуринью.

«Талалаев – очень эмоциональный тренер. Думаю, всем видна страсть, с которой он отдается футболу. Я очень рад, что у меня есть возможность поработать с таким тренером. Он по своей натуре победитель. Он хочет побеждать всегда, в каждом матче. И неважно против кого мы играем.

Я бы сказал, что Талалаев – это русский Моуринью . Может, даже круче. Я правда так считаю», – сказал Оффор.