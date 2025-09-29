УЕФА готов исключить Израиль только из турниров под своей эгидой. Отстранение коснется ЛЕ и Лиги наций, но не отбора на ЧМ (The Guardian)

Израиль продолжит участие в отборе на ЧМ в случае бана от УЕФА.

Ранее сообщалось , что «подавляющее большинство» членов исполкома УЕФА выступает за отстранение Израиля. Решение будет принято на этой неделе.

По информации The Guardian, в случае отстранения израильские команды будут исключены только из турниров под эгидой УЕФА – таким образом, в этом сезоне мужская и женская сборные Израиля будут дисквалифицированы в Лиге наций, а «Маккаби » Тель-Авив – из Лиги Европы . При этом руководящий орган европейского футбола не будет добиваться исключения сборной Израиля из отбора на ЧМ-2026, поскольку он проводится под эгидой ФИФА , и отстранение в одностороннем порядке было бы «политически сложным» решением.

На данный момент сборная Израиля занимает третье место в группе I отбора на чемпионат мира 2026 года, набрав 9 очков в 5 матчах. В ближайшую международную паузу команда должна сыграть со сборными Италии и Норвегии.