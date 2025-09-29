УЕФА готов исключить Израиль только из турниров под своей эгидой. Отстранение коснется ЛЕ и Лиги наций, но не отбора на ЧМ (The Guardian)
Ранее сообщалось, что «подавляющее большинство» членов исполкома УЕФА выступает за отстранение Израиля. Решение будет принято на этой неделе.
По информации The Guardian, в случае отстранения израильские команды будут исключены только из турниров под эгидой УЕФА – таким образом, в этом сезоне мужская и женская сборные Израиля будут дисквалифицированы в Лиге наций, а «Маккаби» Тель-Авив – из Лиги Европы. При этом руководящий орган европейского футбола не будет добиваться исключения сборной Израиля из отбора на ЧМ-2026, поскольку он проводится под эгидой ФИФА, и отстранение в одностороннем порядке было бы «политически сложным» решением.
На данный момент сборная Израиля занимает третье место в группе I отбора на чемпионат мира 2026 года, набрав 9 очков в 5 матчах. В ближайшую международную паузу команда должна сыграть со сборными Италии и Норвегии.