Рика Кихира перешла в танцы на льду. Японская фигуристка не выступала с сезона-2022/23 из-за травмы

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что перешла в танцы на льду.

«Рада сообщить, что мы с Шинго Нишияма создаем дуэт. Теперь я попробую себя в танцах на льду.

Я благодарная моей семье, федерации и спонсорам, которые поддержали меня в этом начинании, а также Шинго Нишияме, который подарил мне еще один шанс в моей фигурнокатательной карьере.

Я продолжу делать все возможное ради моей мечты», – написала Кихира .

Тренироваться новый дуэт будет в Монреальской академии.

Кихире 23 года, до сезона-2022/23 она выступала в одиночном катании. Японка побеждала в финале Гран-при (2018) и дважды на чемпионатах четырех континентов (2019, 2020). Ее лучший результат на чемпионатах мира – 4-е место в 2019 году.