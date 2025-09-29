Правительство России направит более 3,546 млрд рублей на финансирование массового спорта в стране в 2028 году

Власти России направят более 3,546 млрд рублей на массовый спорт в 2028 году.

Об этом говорится в проекте федерального бюджета.

В 2026 году сумма бюджетных ассигнований на подраздел о массовом спорте составит 216,3 млн рублей, в 2027-м – 2,422 млрд.

На финансирование подраздела «Спорт высших достижений» в 2028 году планируется выделить 2,706 млрд рублей. В этом году пройдут летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.