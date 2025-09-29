Экс-вратарь «Краснодара» Синицын не ходит на футбол: «Принципиально не делал Fan ID. Для чего эта справка нужна? Дальше что придумают – чтобы на улицу выйти какой-то ID?!»
Голкипер ранее выступал в Мир РПЛ за «Краснодар», который стал чемпионом в прошлом сезоне.
– Были на стадионе день чемпионства?
– Нет, я на футбол не хожу – у меня нет Fan ID. Принципиально его не делал.
– Почему?
– С такими мерами безопасности делать какую-то справку, чтобы тебя на стадион пустили?
– И не будете?
– А для чего эта справка нужна?
– Ходить на важную для вас команду, увидеть чемпионство.
– И дома могу посмотреть.
Думаю, рано или поздно от Fan ID откажутся. Ну а какой смысл? Когда проходишь на стадион, проходишь через 2-3 кордона. Там и так везде камеры.
Fan ID – просто лишние траты для клубов РПЛ: тебе нужны какие-то датчики для проверки, целая система.
Вот потому, что я не понимаю смысла, я и не оформляю. Дальше что придумают – чтобы на улицу выйти какой-то ID?! – сказал Андрей Синицын, занимающийся с вратарями в «Кубани».