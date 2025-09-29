Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)
Сергей Ташуев станет новым главным тренером «Факела».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал назначение 66-летнего специалист на пост главного тренера команды, сообщил журналист Иван Карпов.
Смена генерального директора клуба Романа Асхабадзе до зимы не планируется, однако если команда не достигнет достойных результатов к концу года, то последует увольнение Асхабадзе.
Сергей Ташуев заменит в «Факеле» уволенного Игоря Шалимова.
Ташуев ранее уже тренировал воронежский клуб с сентября 2023 года по апрель 2024 года.
На данный момент «Факел» находится на третьей позиции в турнирной таблице PARI Первой лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
