Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)

Сергей Ташуев станет новым главным тренером «Факела».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал назначение 66-летнего специалист на пост главного тренера команды, сообщил журналист Иван Карпов.

Смена генерального директора клуба Романа Асхабадзе до зимы не планируется, однако если команда не достигнет достойных результатов к концу года, то последует увольнение Асхабадзе.

Сергей Ташуев заменит в «Факеле» уволенного Игоря Шалимова .

Ташуев ранее уже тренировал воронежский клуб с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

На данный момент «Факел » находится на третьей позиции в турнирной таблице PARI Первой лиги .