  • Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)
37

Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)

Сергей Ташуев станет новым главным тренером «Факела».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал назначение 66-летнего специалист на пост главного тренера команды, сообщил журналист Иван Карпов.

Смена генерального директора клуба Романа Асхабадзе до зимы не планируется, однако если команда не достигнет достойных результатов к концу года, то последует увольнение Асхабадзе.

Сергей Ташуев заменит в «Факеле» уволенного Игоря Шалимова.

Ташуев ранее уже тренировал воронежский клуб с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

На данный момент «Факел» находится на третьей позиции в турнирной таблице PARI Первой лиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
