ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Коллина поддерживает нововведение (Bild)
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер.
Если вратарь отразит удар с пенальти, то после этого будет назначаться удар от ворот. Но остается непонятным, как трактовать ситуацию, если мяч попадет в штангу или перекладину.
Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Отмечается, что сторонником нововведения является глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
