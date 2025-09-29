ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Коллина поддерживает нововведение (Bild)

ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти.

Международная федерация футбола (ФИФА ) намерена внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер.

Если вратарь отразит удар с пенальти, то после этого будет назначаться удар от ворот. Но остается непонятным, как трактовать ситуацию, если мяч попадет в штангу или перекладину.

Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Отмечается, что сторонником нововведения является глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина.