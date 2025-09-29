Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»

Хэмилтон сообщил, что его пса Роско не стало.

Пилот «Феррари » попрощался с Роско. По словам Хэмилтона, его пес умер вчера вечером.

«После четырех дней на аппаратах жизнеобеспечения и борьбы изо всех сил мне пришлось принять самое трудное решение в жизни и попрощаться с Роско. Он не переставал бороться до самого конца.

Он умер в воскресенье вечером, 28 сентября, на моих руках», – написал Хэмилтон в соцсетях.

Фото: instagram.com/lewishamilton

