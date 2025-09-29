Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»
Хэмилтон сообщил, что его пса Роско не стало.
Пилот «Феррари» попрощался с Роско. По словам Хэмилтона, его пес умер вчера вечером.
«После четырех дней на аппаратах жизнеобеспечения и борьбы изо всех сил мне пришлось принять самое трудное решение в жизни и попрощаться с Роско. Он не переставал бороться до самого конца.
Он умер в воскресенье вечером, 28 сентября, на моих руках», – написал Хэмилтон в соцсетях.
Фото: instagram.com/lewishamilton
Льюис Хэмилтон о здоровье своего пса Роско: «Он впал в кому. Не знаю, очнется ли»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
