Уэйн Руни: «Мы все ждем, когда «МЮ» развалится – у клуба исчезла культура. Владельцы должны дать сообщение, куда движется команда. Не вижу ничего, что вселило бы уверенность»

Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда тренера Рубена Аморима набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ .

«Я не вижу ничего, что вселило бы в меня уверенность. По моему мнению, необходимы серьезные перемены. Тренер, игроки – кто бы это ни был. Все что угодно ради возвращения «Манчестер Юнайтед».

Владельцы должны дать четкое сообщение. Будь это Глейзеры или сэр Джим Рэтклифф . Должно быть понятно, куда движется этот клуб. Сейчас мы все сидим и ждем, когда он развалится.

Культура этого клуба исчезла. Я вижу это каждый день. Я вижу, как персонал теряет работу, как люди уходят с работы.

У меня двое детей занимаются [в академии] клуба, и я очень надеюсь, что это не повлияет на их. То, что я вижу в этом клубе, – это не «Манчестер Юнайтед », – сказал бывший нападающий манкунианцев Уэйн Руни .