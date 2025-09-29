Уэйн Руни: «Мы все ждем, когда «МЮ» развалится – у клуба исчезла культура. Владельцы должны дать сообщение, куда движется команда. Не вижу ничего, что вселило бы уверенность»
На данный момент команда тренера Рубена Аморима набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ.
«Я не вижу ничего, что вселило бы в меня уверенность. По моему мнению, необходимы серьезные перемены. Тренер, игроки – кто бы это ни был. Все что угодно ради возвращения «Манчестер Юнайтед».
Владельцы должны дать четкое сообщение. Будь это Глейзеры или сэр Джим Рэтклифф. Должно быть понятно, куда движется этот клуб. Сейчас мы все сидим и ждем, когда он развалится.
Культура этого клуба исчезла. Я вижу это каждый день. Я вижу, как персонал теряет работу, как люди уходят с работы.
У меня двое детей занимаются [в академии] клуба, и я очень надеюсь, что это не повлияет на их. То, что я вижу в этом клубе, – это не «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший нападающий манкунианцев Уэйн Руни.