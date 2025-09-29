Мама Костылевой: «Такая форма у Ленки в марте была – хоть на Олимпиаду вместо Петросян всех рвать и три квоты вернуть»

Мама Елены Костылевой ответила на критику Алексея Ягудина.

Ранее Ягудин высказался об отношениях Костылевой с матерью Ириной.

«Почитала статейку. Один вопрос к Алексею Ягудину: Леша, ну когда же вы уже расскажете, что вы видели на тренировке? А то только многозначительные восклицания! Так что же вы видели? А самое главное, где?

Где вы, Алексей , могли что-то видеть? В Горках 10 вас никогда не было. По крайней мере за полтора года, что мы тут. Где вы, Лешенька, что-то увидели? А, на Кубке Первого канала в Челябинске. Точно! Вы же там ведущим были. Но вот несостыковочка у вас! В микст-зону родителей не пускают. Ни на тренировках и уж тем более на самом Кубке. Сидела я на трибунах, пока тренировки и соревнования шли.

Ай-ай-ай, Леша. Врать-то нехорошо. А что нехорошо? Да и придраться не к чему. Леша ничего и не сказал про меня. Только что-то промямлил в поддержку темы.

А может, Леша в Челябинске меня перепутал со стоявшей у борта Екатериной Митрофановой ? С которой Лена о чем-то спорила во время часовой тренировки? Это как раз та самая тренировка, когда Ленок дала джазу. Как начала по пять трикселей секвенции лупить.

Потом квад тулуп + триксель. Квад сальхов + триксель на пустом льду. Аж взрослые мальчишки, которые стояли и готовились к тренировке, глаза вылупили на малышку с суперкаскадами.

Жаль, Митрофанова ничего не сняла. Такая форма у Ленки в марте 25 года была. Хоть на ОИ вместо Аделии Петросян всех рвать и три квоты России вернуть! Может, Алексей, с которым я не знакома, перепутал меня с Катериной? А может, его просто попросили создать мнение общественности. Эх, Леха, Леха», – написала Ирина Костылева .