Шалимов уволен из «Факела» на фоне 3 матчей без побед в Первой лиге. Клуб идет 3-м в таблице («РБ Спорт»)

Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела».

По информации «РБ Спорт», решение принято по обоюдному согласию сторон после матча 12-го тура PARI Первой лиги против «Чайки» (0:0).

На данный момент клуб из Воронежа не побеждает в трех играх подряд в чемпионате – поражение и две ничьих.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх. Лидером турнира является «Спартак» из Костромы, имеющий в активе 26 баллов в 11 матчах.

Игорь Шалимов возглавлял «Факел » с апреля 2025 года.