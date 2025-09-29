  • Спортс
  Шалимов уволен из «Факела» на фоне 3 матчей без побед в Первой лиге. Клуб идет 3-м в таблице («РБ Спорт»)
65

Шалимов уволен из «Факела» на фоне 3 матчей без побед в Первой лиге. Клуб идет 3-м в таблице («РБ Спорт»)

Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела».

По информации «РБ Спорт», решение принято по обоюдному согласию сторон после матча 12-го тура PARI Первой лиги против «Чайки» (0:0).

На данный момент клуб из Воронежа не побеждает в трех играх подряд в чемпионате – поражение и две ничьих. 

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх. Лидером турнира является «Спартак» из Костромы, имеющий в активе 26 баллов в 11 матчах.

Игорь Шалимов возглавлял «Факел» с апреля 2025 года.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
