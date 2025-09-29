«Судейка поддушивал. При красной Андраде был офсайд у ЦСКА, но ВАР не смотрит вторые желтые. За 10 туров первое такое судейство». Петров из «Балтики» о матче РПЛ
Илья Петров из «Балтики» критично отнесся к работе арбитра в матче против ЦСКА.
«Балтика» уступила ЦСКА (0:1) в игре 10-го тура Мир РПЛ, пропустив гол на 95-й минуте.
На 83-й защитник калининградцев Кевин Андраде был удален после получения второй желтой карточки. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
«Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде – там вообще был офсайд у нападающего. Но ВАР не смотрит вторые желтые, поэтому ничего не поделать – судейка поддушивал.
За 10 туров это первое такое судейство прям с первых минут», – сказал полузащитник «Балтики» Илья Петров.
