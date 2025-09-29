«Зенит» – фаворит чемпионской гонки в РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й

«Зенит » считается главным фаворитом чемпионата России по версии Opta.

После 10 туров в таблице Мир РПЛ с 21 очком лидирует ЦСКА . За ним идут «Локомотив», «Краснодар » (по 20 баллов) и «Зенит» (19 очков).

Суперкомпьютер оценивает вероятность титула петербуржцев в 37,4%. Вторым претендентом на чемпионство считается ЦСКА (30,3%), третьим – «Краснодар» (18,6%).

Далее идут «Локомотив » (7,7%), «Спартак » (4,3%), «Динамо» (1%), «Балтика» (0,6%) и «Рубин» (0,1%).

«Сочи» – главный претендент на прямой вылет из РПЛ с вероятностью 76,4%. Понижение «Пари НН» оценивается в 47,4%, «Оренбурга» – в 39,8%.