«Зенит» – фаворит чемпионской гонки в РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й
«Зенит» считается главным фаворитом чемпионата России по версии Opta.
После 10 туров в таблице Мир РПЛ с 21 очком лидирует ЦСКА. За ним идут «Локомотив», «Краснодар» (по 20 баллов) и «Зенит» (19 очков).
Суперкомпьютер оценивает вероятность титула петербуржцев в 37,4%. Вторым претендентом на чемпионство считается ЦСКА (30,3%), третьим – «Краснодар» (18,6%).
Далее идут «Локомотив» (7,7%), «Спартак» (4,3%), «Динамо» (1%), «Балтика» (0,6%) и «Рубин» (0,1%).
«Сочи» – главный претендент на прямой вылет из РПЛ с вероятностью 76,4%. Понижение «Пари НН» оценивается в 47,4%, «Оренбурга» – в 39,8%.
