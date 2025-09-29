«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, «Барселона» – с «Атлетиком». Турнир снова пройдет в Саудовской Аравии в январе
«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.
Турнир состоится в городе Джидда с 7 по 11 января 2026 года. Саудовская Аравия в пятый раз подряд примет Суперкубок.
В другом матче 1/2 финала встретятся «Барселона» и «Атлетик». Очередность игр будет определена жеребьевкой.
Действующий обладатель трофея – «Барселона», победившая «Реал» (5:2) в январе 2025-го.
«Реал» пропустил по 5 голов в двух матчах за год – от «Барселоны» и «Атлетико». В XXI веке такое впервые
Опубликовал: Максим Федер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости