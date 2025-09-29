Лапорта обвинил Бартомеу и экс-директоров «Барсы» в финансовых махинациях при трансферах Малкома и Гризманна. Ущерб оценен в 30 млн евро

Жоан Лапорта обвинил экс-президента «Барсы» Жозепа Бартомеу в мошенничестве.

Следственный суд Барселоны выдал повестку бывшему президенту сине-гранатовых в качестве подозреваемого. Лапорта обвиняет Бартомеу в завышении комиссионных выплат за трансферы, присвоении средств и мошенничестве с бухгалтерской отчетностью.

Лапорта приписывает Бартомеу ущерб клубу в размере 30 млн евро. Сумма основана на отчете криминалистической экспертизы, которую подготовило детективное агентство Kroll.

Действующий совет директоров во главе с Лапортой заявил, что «были выявлены комиссионные в размере 33%» и что «существуют компании, созданные исключительно для выставления счетов «Барселоне ».

Одним из примеров указывают подписание Малкома , где, по утверждениям, комиссионные в размере 10 млн евро были выплачены по договору, подписанному намного позже завершения трансфера.

Также сообщалось о выплатах адвокату Хосе Анхелю Гонсалесу Франко. Его связывали с выплатой 1,7 млн евро для заключения мирового соглашения по «делу Неймара». Он также был замешан в сборе комиссионных за подписание Гризманна и получении значительных гонораров.

Еще одна незаконная сделка – выплата 15 млн евро в пользу «Атлетико », чтобы мадридский клуб не подавал жалобу на то, что Гризманн вел переговоры с «Барселоной», имея действующий контракт.

Бартомеу и его экс-заместитель Оскар Грау дадут показания в качестве подозреваемых 24 октября. Адвокат, причастный к переходу Гризманна в «Барселону», даст показания 4 декабря.