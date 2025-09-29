Медведев впервые с июня вышел в полуфинал ATP
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине.
Он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:3, 6:3.
Медведев второй раз в сезоне победил соперника из топ-10 – первый раз это тоже был Зверев, на турнире в Галле.
Кроме того, россиянин четвертый раз в сезоне и впервые с июня вышел в полуфинал ATP.
Дальше он встретится с Лернером Тьеном, которому в начале сезона уступил во втором круге Australian Open.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
