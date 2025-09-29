Медведев впервые с июня вышел в полуфинал ATP

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине.

Он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:3, 6:3.

Медведев второй раз в сезоне победил соперника из топ-10 – первый раз это тоже был Зверев, на турнире в Галле.

Кроме того, россиянин четвертый раз в сезоне и впервые с июня вышел в полуфинал ATP .

Дальше он встретится с Лернером Тьеном , которому в начале сезона уступил во втором круге Australian Open .