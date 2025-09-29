1

Евролига не исключает отстранение израильских клубов

Паулюс Мотеюнас не стал отвергать вариант с отстранением команд из Израиля.

После действий Израиля в секторе Газа против Палестины, которые ООН признала геноцидом, организация призвала УЕФА отстранить израильские команды от участия в европейских соревнованиях.

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас не стал делать поспешных выводов, но и не исключил такую возможность, заявив, что лига внимательно следит за текущими событиями.

«Это сложный вопрос, политический, один из тех, которые мы всегда стараемся избегать. Очевидно, мы анализируем ситуацию по мере ее развития. Наша тактика и подход к подобным проблемам всегда заключались в том, чтобы следовать примеру других спортивных лиг и организаций.

Так что мы так и поступим. Мы будем продолжать наблюдать, следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом.

УЕФА – это футбол. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но очевидно, что когда такая крупная спортивная организация принимает решения, это имеет значение и для остальных. Речь не о том, что мы немедленно последуем ее примеру, но как только другие спортивные организации начнут реагировать, или даже если УЕФА отреагирует, мы поговорим с клубами.

Самое важное, очевидно, – это безопасность команд, игроков и болельщиков. Это самое главное», – подвел итог Мотеюнас.

В сезоне-2025/26 в Евролиге будут выступать две израильские команды – «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Тель-Авив».

«Маккаби» был частью первого розыгрыша Евролиги в 1958 году и участвует в каждом сезоне с 2000/01. Он также является одним из 13 акционеров лиги и обладает лицензией категории А.

«Хапоэль» дебютирует в Евролиге после победы в прошлом розыгрыше Еврокубка.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3271 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЕвролига
logoМаккаби Тель-Авив
logoХапоэль Тель-Авив
Паулюс Мотеюнас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26
сегодня, 09:27
Главные новости
Андреас Пистиолис: «Мы не поддались жажде трансферов. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду»
1сегодня, 10:08
Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26
сегодня, 09:27
Джейсон Тейтум: «Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо»
4сегодня, 09:07
Майкл Джордан встретился с Кармело Энтони, Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Брайаном Скалабрини
7сегодня, 08:29Фото
«Мы бы отделали этого мелкого паренька». Чарльз Баркли считает, что Стефену Карри пришлось бы тяжко в его эпоху
12сегодня, 08:15
Майкл Портер: «Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик»
14сегодня, 07:28
Джимми Батлер засветился в лайв-экшен трейлере шутера Battlefield 6
3сегодня, 07:07Видео
Тренер Стефена Карри: «Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру»
6сегодня, 06:47
Бекки Хэммон о судействе в 4-м матче против «Индианы»: «Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос»
3сегодня, 06:29
23+8+10 Алиссы Томас помогли «Финиксу» выбить «Миннесоту» и оформить проход в финал женской НБА
2сегодня, 06:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов
44 минуты назад
Коул Энтони: «Милуоки» для меня как глоток свежего воздуха после пяти лет в «Орландо»
3сегодня, 10:41
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»
сегодня, 08:48
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»
сегодня, 08:38
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
2сегодня, 07:55Видео
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
сегодня, 05:41
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
1вчера, 21:33
Эйжа Уилсон достигла отметки 1000 очков, набранных в плей-офф женской НБА
вчера, 20:30Видео
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
вчера, 18:43
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
вчера, 17:10