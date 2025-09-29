Евролига не исключает отстранение израильских клубов

Паулюс Мотеюнас не стал отвергать вариант с отстранением команд из Израиля.

После действий Израиля в секторе Газа против Палестины, которые ООН признала геноцидом, организация призвала УЕФА отстранить израильские команды от участия в европейских соревнованиях.

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас не стал делать поспешных выводов, но и не исключил такую возможность, заявив, что лига внимательно следит за текущими событиями.

«Это сложный вопрос, политический, один из тех, которые мы всегда стараемся избегать. Очевидно, мы анализируем ситуацию по мере ее развития. Наша тактика и подход к подобным проблемам всегда заключались в том, чтобы следовать примеру других спортивных лиг и организаций.

Так что мы так и поступим. Мы будем продолжать наблюдать, следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом.

УЕФА – это футбол. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но очевидно, что когда такая крупная спортивная организация принимает решения, это имеет значение и для остальных. Речь не о том, что мы немедленно последуем ее примеру, но как только другие спортивные организации начнут реагировать, или даже если УЕФА отреагирует, мы поговорим с клубами.

Самое важное, очевидно, – это безопасность команд, игроков и болельщиков. Это самое главное», – подвел итог Мотеюнас.

В сезоне-2025/26 в Евролиге будут выступать две израильские команды – «Маккаби Тель-Авив » и «Хапоэль Тель-Авив ».

«Маккаби» был частью первого розыгрыша Евролиги в 1958 году и участвует в каждом сезоне с 2000/01. Он также является одним из 13 акционеров лиги и обладает лицензией категории А.

«Хапоэль» дебютирует в Евролиге после победы в прошлом розыгрыше Еврокубка.