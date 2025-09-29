КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
СКА примет «Торпедо», «Ак Барс» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» встретится на выезде с минским «Динамо», московское «Динамо» проведет домашний матч с «Нефтехимиком».
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости