«Пари НН» оставили в РПЛ, хоккейная сборная Франции вместо России на Олимпиаде, «Оклахома» в шаге от титула в НБА, победа «Челси» на КЧМ при полупустых трибунах и другие новости

1. «Пари НН» остался в РПЛ и сыграет в сезоне-2025/26. Исполком РФС утвердил состав участников. Сразу после этой новости нижегородцы объявили о назначении экс-тренера «Ариса» Шпилевского.

2. НБА. 40 очков Уильямса и 31+10 от Гилджеса-Александера помогли «Оклахоме» победить «Индиану» в 5-м матче финала (3-2 в серии).

3. «Челси» обыграл «Лос-Анджелес» в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира – 2:0. На матч в Атланте в 3 часа дня по местному времени пришли 22 137 зрителей при вместимости стадиона в 75 000 человек. «Бока Хуниорс» и «Бенфика» сыграли вничью (2:2).

4. Сборная Франции заменила Россию на Олимпиаде-2026. Команды начали формировать составы на турнир: первые шестерки объявили сборные США , Канады , Германии , Швеции , Чехии , Финляндии , Латвии, Дании, Словакии и Франции.

5. Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани. РФС подтвердил , что на игру между «Краснодаром» и ЦСКА потребуется Fan ID.

6. Малкин покинет «Питтсбург» после сезона-2025/26. Клуб не планирует предлагать ему новый контракт.

7. Елизавета Худайбердиева, ставшая старшим тренером юниорской сборной России в танцах на льду, может работать старшим тренером сборной благодаря результатам, показанным на международных стартах в 19 лет. Тем временем Федерация фигурного катания скрыла из опубликованного на сайте списка сборной 16 листов с фамилиями тренеров и специалистов.

8. Контакты Батракова, Кисляка, Козлова и еще 11 российских футболистов есть в базе данных нелегального букмекера, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте». Агенты Батракова и Глебова опровергли информацию о ставках на спорт.

9. Загитова объявила о замене в составе шоу «Ассоль» – Грэя сыграет Владимир Морозов. Ранее на роль был назначен Дмитрий Соловьев.

10. Трансферные новости. ЦСКА просит за Кисляка, интересующего «Фенербахче», 20-25 млн евро, по другим данным – 35 млн. Осипенко прошел медосмотр в «Динамо», защитник подпишет контракт по схеме «3+2». «Барса» оценивает Диаса в 65-80 млн евро. «Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро, форвард интересен «Наполи» и «Милану».

11. Четыре фаната «Атлетико» за подвешенную куклу Винисиуса на мосту получили от 14 до 22 месяцев тюрьмы условно. Им запретили посещать матчи и приближаться к игроку «Реала».

12. Александр Сторожук возглавил «Ахмат». Контракт – на 3 года.

13. Протест «Ред Булл» отклонен , Расселл сохранил победу на Гран-при «Формулы-1» в Канаде. Тем временем стало известно, что «Астон Мартин» намерен пригласить пилота «Мерседеса» на сезон-2026.

14. Медведев обыграл Альтмайера в первом круге теннисного турнира в Галле. Также во второй круг вышли Бублик и Циципас.

15. Российский дзюдоист Тимур Арбузов выиграл золото на чемпионате мира в Будапеште, а шпажистка Айзанат Муртазаева победила на чемпионате Европы в Генуе.

16. Путин поручил проводить в России чемпионаты пилотирования дронов для детей старше 7 лет.

17. Чемпионат России по футзалу. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» в четвертом матче за золото и ведет 3-1, КПРФ завоевал бронзу.

Цитаты дня.

Мостовой о тренерстве: «Спрашивают, готов ли я войти в чей-то штаб, а почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть»

Орлов о легионерах «Зенита»: «Лозунг «надо, чтобы свои играли» хорош, но в составе нужны лучшие. Любой серьезный клуб Европы – сборная мира, ведущие игроки «Краснодара» – иностранцы»

Худайбердиева о назначении тренером сборной: «Не противоречу своим высказываниям: я не работаю тренером, не стою за бортом»

Игнашевич об РПЛ: «Легионеров должно быть меньше – 3-4 на поле. Какой смысл тратить деньги на 14 иностранцев в заявке, когда нет еврокубков и тяжелее выходить на самоокупаемость?»

Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия . Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»

Сергей Карасев: «Я не подтвердил свой уровень в этом году . Все началось с игры «Динамо» – «Краснодар», я ошибся. Весной в нескольких матчах решения не удались»