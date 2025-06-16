Четыре фаната «Атлетико» за подвешенную куклу Винисиуса на мосту получили от 14 до 22 месяцев тюрьмы. Им запретили посещать матчи и приближаться к игроку «Реала»

Фанатов «Атлетико» приговорили к тюрьме за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.

Ранее прокуратура Мадрида запросила 4 года тюрьмы для каждого из четырех представителей Frente Atletico (ультрас «Атлетико »), которые в январе 2023 года подвесили куклу 24-летнего бразильского вингера «Реала » Винисиуса под мостом перед дерби в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Им предъявлены обвинения в запугивании и действиях, направленных против основных прав и общественных свобод. Также их хотят оштрафовать суммарно на 6 тысяч евро.

Сегодня Ла Лига сообщила об обвинительных приговорах в отношении фанатов.

Провинциальный суд Мадрида приговорил одного из обвиняемых к 15 месяцам тюремного заключения за преступление на почве ненависти и еще к 7 месяцам за угрозы – он распространял изображения этого акта в интернете, тем самым усиливая его воздействие. Остальные трое были приговорены к 7 месяцам тюрьмы за преступления на почве ненависти и к 7 месяцам за угрозы.

Кроме того, первый обвиняемый был оштрафован на 1 084 евро, а остальные трое – на 720 евро. Также были приняты запретительные меры в отношении осужденных:

– запрет приближаться к Винисиусу Жуниору , его месту жительства или месту работы (тренировочная база «Реала»);

– запрет приближаться на расстояние 1 000 метров к любому футбольному стадиону во время матчей, проводимых под эгидой Ла Лиги или Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), включая матчи резервных и женских команд. Запрет действует за четыре часа до и на протяжении четырех часов после каждого матча.

– запрет на любую форму общения с потерпевшим в течение четырех лет с момента окончания тюремного срока.

Кроме того, подсудимый, разместивший видео акта в интернете, получил отстранение от работы в сфере образования, спорта или досуга для молодежи на 4 года и 3 месяца, остальные – на 3 года и 7 месяцев.

Также все четверо фанатов написали письмо с извинениями в адрес Винисиуса, «Реала», Ла Лиги и RFEF, что привело к смягчению возмещения ущерба. Они также должны пройти образовательную программу, направленную на борьбу с дискриминацией, чтобы их тюремное заключение было приостановлено.

«Это решение знаменует собой значительный шаг вперед в борьбе с ненавистью и дискриминацией в спорте. Ла Лига подтверждает непоколебимую приверженность искоренению любых форм расизма, насилия или нетерпимости как внутри, так и за пределами футбольных стадионов», – говорится в заявлении лиги.