Fan ID будет действовать на Суперкубке России, подтвердил РФС: «Матч включен в перечень соревнований, на которых идентификация зрителей обязательна»

На матче за Суперкубок России будет действовать система Fan ID.

Сегодня стало известно , что игра пройдет в Татарстане на «Ак Барс Арене». Трофей разыграют чемпион России «Краснодар » и обладатель Кубка страны ЦСКА .

«В соответствии с распоряжением Правительства России №1304-р от 23 мая 2025 года матч за OLIMPBET Суперкубок России включен в перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников и иных лиц, задействованных в их проведении, является обязательной. Таким образом, для посещения игры зрителям потребуется карта болельщика», – говорится в сообщении РФС.

В мае о применении Fan ID на матче за Суперкубок сообщило Министерство спорта.

Матч за Суперкубок состоится 12 июля.