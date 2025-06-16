Fan ID будет действовать на Суперкубке России, подтвердил РФС: «Матч включен в перечень соревнований, на которых идентификация зрителей обязательна»
На матче за Суперкубок России будет действовать система Fan ID.
Сегодня стало известно, что игра пройдет в Татарстане на «Ак Барс Арене». Трофей разыграют чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА.
«В соответствии с распоряжением Правительства России №1304-р от 23 мая 2025 года матч за OLIMPBET Суперкубок России включен в перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников и иных лиц, задействованных в их проведении, является обязательной. Таким образом, для посещения игры зрителям потребуется карта болельщика», – говорится в сообщении РФС.
В мае о применении Fan ID на матче за Суперкубок сообщило Министерство спорта.
Матч за Суперкубок состоится 12 июля.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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