Пастрняк, Нечас, Палат, Заха, Гудас и Достал – первые хоккеисты в составе Чехии на Олимпиаду-2026
Сборная Чехии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В лист команды были включены следующие шесть игроков:
Вратарь: Лукаш Достал («Анахайм»);
Защитник: Радко Гудас («Анахайм»);
Нападающие: Давид Пастрняк, Павел Заха (оба – «Бостон»), Мартин Нечас («Колорадо»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Федерации хоккея Чехии
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