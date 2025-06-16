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Пастрняк, Нечас, Палат, Заха, Гудас и Достал – первые хоккеисты в составе Чехии на Олимпиаду-2026

Сборная Чехии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В лист команды были включены следующие шесть игроков:

Вратарь: Лукаш Достал («Анахайм»);

Защитник: Радко Гудас («Анахайм»);

Нападающие: Давид Пастрняк, Павел Заха (оба – «Бостон»), Мартин Нечас («Колорадо»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде. 

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Федерации хоккея Чехии
logoПавел Заха
logoМартин Нечас
logoОндржей Палат
logoРадко Гудас
logoДавид Пастрняк
logoЛукаш Достал
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoСборная Чехии по хоккею
logoАнахайм
logoОлимпиада-2026
logoКолорадо
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