Пастрняк, Нечас, Палат, Заха, Гудас и Достал – первые хоккеисты в составе Чехии на Олимпиаду-2026

Сборная Чехии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В лист команды были включены следующие шесть игроков:

Вратарь: Лукаш Достал («Анахайм»);

Защитник: Радко Гудас («Анахайм»);

Нападающие: Давид Пастрняк , Павел Заха (оба – «Бостон»), Мартин Нечас («Колорадо»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.