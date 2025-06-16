ФФККР скрыла из опубликованного на сайте списка сборной листы с фамилиями тренеров и специалистов

ФФККР скрыла из списка сборной листы с фамилиями тренеров и специалистов.

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своем официальном сайте списки сборных команд на сезон-2025/26.

Из списков вырезаны 16 листов с фамилиями тренеров и специалистов. За первым листом, где перечислены главный тренер и старшие тренеры, идет 18-й со списками спортсменов.

Ранее стало известно, что 22-летняя Елизавета Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России в дисциплине «танцы на льду».

Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»

«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой