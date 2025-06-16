Андерсен, Эллер, Элерс, Бьоркстранд, Рендбьерг и Йенсен – первые хоккеисты в составе Дании на Олимпиаду-2026
Сборная Дании назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В состав команды были включены следующие шесть игроков:
Вратарь: Фредерик Андерсен («Каролина»);
Защитник: Йеспер Йенсен («Клагенфурт»);
Нападающие: Оливер Бьоркстранд («Тампа»), Николай Элерс («Виннипег»), Ларс Эллер («Вашингтон»), Йонас Рендбьерг («Вегас»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит Россию.
Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные США, Канады, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии, Латвии и Франции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Дании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости