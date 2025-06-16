Андерсен, Эллер, Элерс, Бьоркстранд, Рендбьерг и Йенсен – первые хоккеисты в составе Дании на Олимпиаду-2026

Сборная Дании назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Вратарь : Фредерик Андерсен («Каролина»);

Защитник : Йеспер Йенсен («Клагенфурт»);

Нападающие : Оливер Бьоркстранд («Тампа»), Николай Элерс («Виннипег»), Ларс Эллер («Вашингтон»), Йонас Рендбьерг («Вегас»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит Россию.

Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные США , Канады , Германии , Швеции , Чехии , Финляндии , Латвии и Франции.