«Астон Мартин» намерен пригласить Расселла на сезон-2026 (Autosport)

Расселл может перейти из «Мерседеса» в «Астон Мартин».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, победивший на Гран-при Канады , является трансферной целью «Астон Мартин», сообщает Autosport со ссылкой на собственный источник в паддоке.

Контракт британца с «Мерседесом » истекает в конце года, стороны пока не продлили соглашение. В последние месяцы ходили слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» из «Ред Булл ». Сам Расселл после победы заявил, что будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне.

«Я не общаюсь со всеми другими командами, которые проявляют интерес. Я лоялен «Мерседесу», команда дала мне шанс попасть в «Формулу-1». Не было обид по поводу каких бы то ни было переговоров, особенно если речь о Максе – Макс стал бы первым номером для любого коллектива.

Но, в конечном счете, в каждой команде есть всего два места, и я знал, что моим позициям ничто не угрожает, если я продолжу так выступать», – добавил гонщик.

Сделка «Астон Мартин» с двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассчитана до конца 2026 года, а соглашение с Лансом Строллом подписывается на один сезон каждый год. В то же время ситуация с канадским пилотом осложняется тем, что он является сыном владельца «Астон Мартин» Лоренса Стролла.

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