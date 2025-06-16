Тексье, Бельмар, Овитю, Перре, Галле и Боск – первые хоккеисты в составе Франции на Олимпиаду-2026. Сборная заменит Россию на Играх

Сборная Франции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Защитники : Йоанн Овитю («Витковице »), Жюль Боск («ХПК »), Уго Галле («Таппара»);

Нападающие : Александр Тексье («Сент-Луис »), Пьер-Эдуар Бельмар («Ажуа»), Джорданн Перре («Маунтфилд»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные США , Канады , Германии , Швеции , Чехии , Финляндии и Латвии .