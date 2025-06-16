Тексье, Бельмар, Овитю, Перре, Галле и Боск – первые хоккеисты в составе Франции на Олимпиаду-2026. Сборная заменит Россию на Играх
Сборная Франции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.
В состав команды были включены следующие шесть игроков:
Защитники: Йоанн Овитю («Витковице»), Жюль Боск («ХПК»), Уго Галле («Таппара»);
Нападающие: Александр Тексье («Сент-Луис»), Пьер-Эдуар Бельмар («Ажуа»), Джорданн Перре («Маунтфилд»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.
Ранее первые шестерки на турнир также объявили сборные США, Канады, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии и Латвии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
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