«Челси» – «Лос-Анджелес». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Челси» сыграет с «Лос-Анджелесом» в 1-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Таблица клубного ЧМ

Статистика клубного ЧМ