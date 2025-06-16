«Челси» – «Лос-Анджелес». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Челси» сыграет с «Лос-Анджелесом» в 1-м туре группового этапа клубного ЧМ.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира. 1 тур
16 июня 19:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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