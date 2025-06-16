Игнашевич об РПЛ: «Легионеров должно быть меньше – 3-4 на поле. Какой смысл тратить деньги на 14 иностранцев в заявке, когда нет еврокубков и тяжелее выходить на самоокупаемость?»
Сергей Игнашевич выступает за сокращение числа легионеров в клубах Мир РПЛ.
«Мне кажется, легионеров должно быть меньше – три-четыре на поле, как в Первой лиге.
Когда у тебя нет еврокубков, нет и возможности зарабатывать серьезные призовые деньги за участие в Лиге чемпионов. А значит, тяжелее выходить на самоокупаемость. Какой смысл тратить деньги на 14 легионеров в заявке?
Есть возможность раскрыть потенциал российских футболистов, их талант и получить сильных игроков к моменту, когда мы вернемся на европейскую арену.
Возможно, в последние годы лимит нужно было снижать, несмотря на трудности с действующими контрактами легионеров», – сказал бывший защитник сборной России и ЦСКА и экс-тренер «Балтики» Игнашевич.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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