Игнашевич об РПЛ: «Легионеров должно быть меньше – 3-4 на поле. Какой смысл тратить деньги на 14 иностранцев в заявке, когда нет еврокубков и тяжелее выходить на самоокупаемость?»

Сергей Игнашевич выступает за сокращение числа легионеров в клубах Мир РПЛ.

«Мне кажется, легионеров должно быть меньше – три-четыре на поле, как в Первой лиге .

Когда у тебя нет еврокубков, нет и возможности зарабатывать серьезные призовые деньги за участие в Лиге чемпионов. А значит, тяжелее выходить на самоокупаемость. Какой смысл тратить деньги на 14 легионеров в заявке?

Есть возможность раскрыть потенциал российских футболистов, их талант и получить сильных игроков к моменту, когда мы вернемся на европейскую арену.

Возможно, в последние годы лимит нужно было снижать, несмотря на трудности с действующими контрактами легионеров», – сказал бывший защитник сборной России и ЦСКА и экс-тренер «Балтики» Игнашевич .