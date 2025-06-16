Драйзайтль, Штурм, Райхел, Штюцле, Зайдер и Грубауэр – первые хоккеисты в составе Германии на Олимпиаду-2026
Сборная Германии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В состав команды были включены следующие шесть игроков:
Вратарь: Филипп Грубауэр («Сиэтл»);
Защитник: Мориц Зайдер («Детройт»);
Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Лукас Райхел («Чикаго»), Нико Штурм («Флорида»), Тим Штюцле («Оттава»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Первые шестерки на турнир также объявили сборные Швеции, Чехии, Финляндии и Латвии.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Хоккейного союза Германии
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