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Драйзайтль, Штурм, Райхел, Штюцле, Зайдер и Грубауэр – первые хоккеисты в составе Германии на Олимпиаду-2026

Сборная Германии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Вратарь: Филипп ГрубауэрСиэтл»);

Защитник: Мориц ЗайдерДетройт»);

Нападающие: Леон ДрайзайтльЭдмонтон»), Лукас Райхел («Чикаго»), Нико Штурм («Флорида»), Тим ШтюцлеОттава»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде. 

Первые шестерки на турнир также объявили сборные Швеции, Чехии, Финляндии и Латвии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Хоккейного союза Германии
logoСборная Германии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoФилипп Грубауэр
logoНико Штурм
logoЛеон Драйзайтль
logoМориц Зайдер
logoЭдмонтон
logoФлорида
logoОттава
logoСиэтл
logoЛукас Райхел
logoТим Штюцле
logoДетройт
logoЧикаго
logoНХЛ
Федерация хоккея Германии
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