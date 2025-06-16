Драйзайтль, Штурм, Райхел, Штюцле, Зайдер и Грубауэр – первые хоккеисты в составе Германии на Олимпиаду-2026

Сборная Германии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены следующие шесть игроков:

Вратарь: Филипп Грубауэр («Сиэтл »);

Защитник: Мориц Зайдер («Детройт »);

Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон »), Лукас Райхел («Чикаго »), Нико Штурм («Флорида »), Тим Штюцле («Оттава »).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.

Первые шестерки на турнир также объявили сборные Швеции , Чехии , Финляндии и Латвии .