Шэй Гилджес-Александер провел 15-й матч плей-офф, в котором набирал больше 30 очков

«Оклахома» взяла верх над «Пэйсерс» в 5-м матче финала – 120:109.

Лидер «Тандер» вошел в элитную компанию после того, как в очередной раз превысил планку в 30 очков. На счету Гилджес-Александера 31 очко, 9 из 21 с игры, 13 из 14 с линии.

Для него это уже 15-й подобный матч по ходу одного розыгрыша плей-офф. Ранее подобное удавалось лишь Майклу Джордану в 1992 году, Хакиму Оладжувону в 1995 году и Кобе Брайанту в 2009 году.