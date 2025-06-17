Шэй Гилджес-Александер провел 15-й матч плей-офф, в котором набирал больше 30 очков
«Оклахома» взяла верх над «Пэйсерс» в 5-м матче финала – 120:109.
Лидер «Тандер» вошел в элитную компанию после того, как в очередной раз превысил планку в 30 очков. На счету Гилджес-Александера 31 очко, 9 из 21 с игры, 13 из 14 с линии.
Для него это уже 15-й подобный матч по ходу одного розыгрыша плей-офф. Ранее подобное удавалось лишь Майклу Джордану в 1992 году, Хакиму Оладжувону в 1995 году и Кобе Брайанту в 2009 году.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
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Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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