Сборная Франции заменит Россию на Олимпиаде-2026: «Участие подтверждено как для женской, так и для мужской команды»

Сборная Франции по хоккею сыграет на Олимпийских играх 2026 года.

Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

«Участие Франции в Олимпийских играх в Милане и Кортина д’Ампеццо подтверждено как для женской, так и для мужской сборной. МОК , который ранее подтвердил отстранение России через прессу , обнародует расписание матчей в ближайшие дни.

Из-за отстранения России на Олимпийский турнир попадают обе сборные Франции, занявшие вторые места в квалификационных турнирах. Мужская сборная не участвовала в Олимпийских играх с 2002 года, в то время как женская сборная еще ни разу не участвовала в них», – говорится на сайте Федерации хоккея Франции.

Напомним, в мае Франция вылетела из элитного дивизиона ЧМ. Сборная проиграла 7 матчей поряд с общим счетом 8:27.

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